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Здоровье

Диетолог Михалева: мышечная масса помогает сжигать калории и худеть

Алексей Самохин

Многие замечают, что с возрастом избавиться от лишнего веса становится всё труднее: килограммы уходят медленнее, а набираются — быстрее. Почему так происходит, и можно ли повлиять на этот процесс? На эти вопросы ответила врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

По словам специалиста, распространённое мнение о том, что в прибавке веса виновата щитовидная железа, далеко не всегда соответствует действительности. На практике чаще всего причина кроется в замедлении метаболизма — обмена веществ. А он, в свою очередь, напрямую связан с возрастным снижением мышечной массы.

«Мышцы — главный орган, потребляющий энергию. Именно в мышцах сжигается больше всего калорий. Поэтому чем больше мышечная масса, тем активнее расходуются калории, и наоборот: чем меньше мышц — тем слабее этот процесс. На поддержание мышечной массы сильно влияют гормоны, такие как соматотропный (гормон роста) и половые гормоны. Особенно важную роль играет тестостерон», — пояснила Михалева.

По этой причине, отметила врач, мужчины, у которых уровень тестостерона значительно выше, чем у женщин, менее подвержены ожирению и легче сбрасывают вес — благодаря большей мышечной массе.

«Известно, что с возрастом выработка различных гормонов постепенно снижается. У женщин и мужчин этот процесс происходит по-разному и в разное время. Например, уровень гормона роста начинает снижаться уже после 30 лет», — добавила она.

Ключевым фактором в сохранении мышечной массы врач назвала уровень физической активности. И здесь, по её словам, ситуация тревожная: более 70%, а возможно, и до 90% людей страдают от гиподинамии — недостатка движения. Особенно это касается пожилых.

По мнению эндокринолога, возрастному набору веса можно противостоять — и женщинам, и мужчинам. Для этого нужно вести активный образ жизни, следить за питанием и регулярно заниматься физкультурой.

«Чтобы сохранить нормальную мышечную массу в любом возрасте, необходима базовая физическая активность. Это, в первую очередь, те самые 10 тысяч шагов в день, плюс не менее 150 минут в неделю занятий средней или высокой интенсивности. Кроме того, после 40 лет нужно постепенно снижать калорийность рациона: на 100 ккал, а после 50–55 лет — ещё на 100 ккал, то есть в целом на 200 ккал по сравнению с молодым возрастом. Это связано с уменьшением потребности организма в энергии», — рекомендовала специалист.

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