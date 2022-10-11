Диетолог Ковальчук перечислил смертельно опасные способы похудения

Употребление мочегонного, слабительного для снижения веса может привести к смерти человека. Об этом URA.RU рассказал руководитель клиники коррекции веса, врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков.

Ковальков отметил, что около 30% жителей России имеют хроническую почечную недостаточность разной степени и даже не подозревают этого. Выяснить заболевание помогает дорогостоящий анализ, врачи назначают его нечасто.

— Поэтому люди ходят с незнаниями, начинают стимулировать почки мочегонными средствами. И на этом фоне можно умереть, — рассказал специалист.

С печенью такая же картина. По словам медика, жировой гепатоз печени может у некоторых перерасти в цирроз печени.

— И никто об этом не узнает, пока не сдаст анализы, — объяснил Ковальков.

Диетолог заметил, что на жировую ткань слабительные и мочегонные препараты никак не влияют. Это не более чем заблуждение.

— На фоне безграмотности населения и нежелания обращаться к профессиональным врачам и возникают такие мифы, — подчеркнул Ковальков.

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