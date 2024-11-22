Диетолог Гинзбург: регулярное употребление колбасы сокращает продолжительность жизни

Регулярное употребление колбасы сокращает продолжительность жизни, предупредил доктор медицинских наук и врач-диетолог Михаил Гинзбург. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что колбаса и ветчина относятся к глубоко переработанным продуктам мясной промышленности, которые могут негативно повлиять на здоровье. По его словам, даже 100 граммов колбасы или ветчины ежедневно могут постепенно сократить жизнь.

«Все эти продукты, такие как колбаса, ветчина и подобные, которые мы едим на завтрак или обед, являются глубоко переработанными. Известно, что при регулярном употреблении даже небольших порций, например, по 100 граммов в день, человек с каждой порцией немного сокращает свою жизнь,» — пояснил врач.

Гинзбург добавил, что это подтверждается статистическими данными. Он отметил, что отказ от такой продукции может помочь организму восстановить свои ресурсы. Специалист также подчеркнул, что колбасы негативно влияют на микрофлору кишечника и способствуют развитию возрастных заболеваний, таких как атеросклероз и ишемическая болезнь сердца.

«Эти продукты обычно содержат избыток соли и множество добавок, влияние которых на организм до конца не изучено. Самое простое решение — не злоупотреблять ими и не есть колбасу большими порциями. Если совсем отказаться трудно, можно позволить себе небольшой кусочек, примерно 20 граммов, и не каждый день,» — заключил Гинзбург.