Диалоговые площадки и награждение лучших: Рязанский госуниверситет имени С. А. Есенина отметил 106-летие

Рязанский госуниверситет имени С. А. Есенина отметил 106-годовщину со дня основания. В рамках празднования дня рождения вуза прошло много мероприятий, основные состоялись 16 декабря.

День рождения университета начался с проведения стратегических сессий. Участие в них приняли руководство вуза, профессорско-педагогический состав, представители бизнес-сообщества и общественных организаций. Для обсуждения выбрали следующие темы: «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина – центр оценки и развития надпрофессиональных компетенций», «РГУ имени С.А. Есенина — центр экспертно-аналитического и научно-методического сопровождения процессов развития социально-гуманитарной сферы региона» и «РГУ имени С.А. Есенина — центр конструирования и реализации оптимальных образовательных траекторий для социально-гуманитарной сферы региона и РФ в целом».

Итоги дискуссий, развернувшихся на стратегических сессиях, подвели в ходе работы диалоговой площадки «РГУ — городу, региону, стране».

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Так, перспективными направлениями образовательной деятельности определены развитие сетевого взаимодействия со стратегическими партнёрами, формирование у обучающихся предпринимательских компетенций, разработка онлайн-курсов, проработка вопросов реализации проекта индивидуальной образовательной траектории для студентов.

Ещё одна цель Рязанского госуниверситета – стать для региона узнаваемым центром инноваций, генерации полезных и практик, площадкой, способной вводить в потребление новые услуги и процессы. Не обошли внимание участие вуза в экологических проектах региона, которые на сегодняшний день имеют большое значение. Для наилучшего взаимодействия с поступающими университет планирует создать цифровую площадку. Подробнее об эти и других направлениях работы в ближайшее время в интервью 7info расскажет ректор РГУ имени С. А. Есенина Андрей Минаев.

Ежегодно День университета – это праздник, в который не только подводят итоги работы и обсуждают перспективы развития, но и награждают тех, кто особенно проявил себя. Церемонию награждения провел Андрей Минаев. Из рук ректора благодарственные письма, почётные грамоты и знаки «За развития университета» получили преподаватели, работники и студенты вуза.

Список получивших в этот день награды можно найти здесь.





























Традиционно в рамках празднования дня рождения университета подвели итоги конкурса «Студент года». Победители определены в номинациях «Общественная активность», «Педагогический дебют», «Многогранность таланта», «Будущее науки», «Прав тот, кто имеет право», « Социальная ответственность», «Инициатива и творчество», «Инициатива и лидерство», «Педагогическая смена», «Эффективность и развитие», «Спортсмен года». Список награждённых можно найти по ссылке.