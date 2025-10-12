Международная диабетическая федерация (Internetional Diabets Federaration) официально признала существование диабета пятого типа. По данным медиков, им могут страдать от 20 до 25 миллионов человек из стран с низким уровнем дохода. Об этом пишет NEWS.ru.

Диабет пятого типа имеет характерные отличительные признаки: низкая масса тела пациента, дефицит инсулина.

Выявленная патология обусловлена ограничениями в питании в детском возрасте. Поясняется, что диабет пятого типа развивается у людей, которые недополучали достаточного количества питательных веществ.

Как следствие, их поджелудочная железа не может нормально развиваться, что ведёт к дефициту клеток, необходимых для производства инсулина.

В международной федерации пояснили, что на данный момент число больных диабетом составляет 11% от общего населения Земли. Прогнозируется, что к 2050 году этот показатель может увеличиться и достигнуть 12%.