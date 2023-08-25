Девушку, сбившую трех детей в Москве, отпустили по УДО

Скопинский районный суд условно-досрочно освободил Валерию Башкирову, которую признали виновной в аварии с тремя детьми, сообщило агентство РИА Новости.

Авария произошла в 2021 году в московском районе Солнцево. Тогда девушка, управляя иномаркой Mazda, сбила малышей на пешеходном переходе. Двое из них умерли в больнице. Им было три и четыре года соответственно.

Девятимесячного ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Подсудимую приговорили к пяти годам в колонии-поселения. В ноябре прошлого года в суд поступило ходатайство о замене наказания принудительными работами, в его удовлетворении было отказано.

Адвокат оспорил это решение в Рязанском областном суде, и тот заменил неотбытую часть наказания на принудительные работы на срок два года 9 месяцев 26 дней.