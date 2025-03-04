Девушки в Липецке искали работу, не зная, что имеют дело с маньяком

В Липецке несколько лет назад орудовал маньяк Георгий Зангури, который звонил своим жертвам с таксофона и представлялся работодателем, пишет « АиФ ».

В апреле 2011 года в городе стали пропадать молодые девушки, ищущие работу. Первой была 24-летняя Кристина Любан. Вскоре на интервью с «работодателем» ушла и не вернулась 16-летняя Анастасия Полушкина. Ее тело нашли в реке Дон. На шее у жертвы была затянута веревка.

Чтобы обезопаситься, злоумышленник связывался с девушками не с мобильного, а звонил из таксофона у супермаркета. Вскоре его задержали. Выяснилось, что маньяк вывез первую жертву в лес и начал приставать. Девушка оказала сопротивление, после чего мужчина применил силу.

«Он вытащил девушку из машины, избил, кинул животом на живот, запеленал ее в покрывало, накинул на шею петлю и, упираясь в спину ногой, тянул веревку, пока девушка не задохнулась», —говорится в статье. Реклама

Полушкину он напоил напитком с неизвестным веществом и придушил петлей. Затем преступник выбросил школьницу в воду, когда она еще дышала.

Суд приговорил его к 19 годам тюремного заключения. Срок свой он не отбыл. Тело Зангури нашли в камере.