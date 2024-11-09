Суббота, 9 ноября, 2024
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Девушка вышла замуж за друга погибшего мужа-контрактника

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Алексей Самохин
Фото со страницы Елены Сорокиной ВК

Руководитель ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина рассказала необычную историю создания семьи. Приводим текст её сообщения на странице ВКонтакте полностью.

«К этой истории не знала, как подступиться. Понимаю, что надо бережно, аккуратно. Но настолько история личная…

Владислава и Полину в Новосибирске познакомил муж Полины — сослуживец Влада, тоже контрактник. Полина поразила Владислава, сразу! Но он не то, что смотреть в её сторону не решался, думать о ней себе запрещал — она жена его приятеля. Потом случилось страшное — супруг Полины погиб. Она позвонила Владиславу одному из первых — правда ли, как это произошло, что теперь делать… Влад стал ей в это время опорой — поддерживал, утешал, помогал.

А потом Влад по долгу службы переехал в Рязань — поступил в десантное училище. Общение с Полиной продолжалось по телефону, в Сети. Однажды Влад предложил Полине быть вместе. Она села в машину и, преодолев почти 4000 км, оказалась в нашем городе. Вчера ребята зарегистрировали свои отношения.

Будет ли им легко и просто? Думаю, они и сами сознают, что нет. Но это их жизнь, и они сами должны её прожить. Строить отношения, семью, воспитывать своих детей. Побеждать. И обязательно быть счастливыми!».

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