Вторник, 19 ноября, 2024
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Девушка упала с 24-го этажа на глазах у парня в Екатеринбурге

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Алексей Самохин
скорая помощь
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

В Екатеринбурге 25-летняя девушка упала с 24-го этажа на глазах любимого мужчины, пишет E1.ru.

По данным СМИ, ЧП случилось 17 ноября у дома № 8 по улице Цвиллинга. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

— Ирина приехала из села под Красноуфимском, там она окончила школу, переехала в Екатеринбург, училась в УрФУ, — рассказала журналистам знакомая погибшей.

Девушка была яркой и весёлой, парни на неё вешались, но серьёзных отношений не получалось. Знакомая сообщила, что в последнее время их пути разошлись. Она знает, что подруга жила с мужчиной, который «не очень положительный, любил прибухнуть».

Известно, что Ирина переживала из-за того, что не получается добиться успехов в работе, обрести финансовую независимость. Она была продавцом, администратором, пробовала себя в сетевом маркетинге. Нигде ей не понравилось.

В последнее время девушка не работала, занимала деньги у знакомых, брала микрозаймы. Но каких-то серьёзных причин для самоубийства не было.

Известно, что в день трагедии Ирина находилась в квартире вместе со своим мужчиной. Он старше ее на десять лет. Мужчина заявляет, что пытался остановить сожительницу от рокового шага, соседи слышали крик.

Сейчас сожитель задержан, проводится проверка.

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