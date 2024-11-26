Пресс-служба регионального Следкома сообщила подробности расследования уголовного дела по факту гибели несовершеннолетней девушки в Ужурском районе Красноярского края.

По данным следствия, ЧП случилось вечером 23 ноября. 17-летняя девушка пошла в хозпостройку, чтобы покормить скотину. В этот момент в коридор загона вышли два быка, один из них ударил девушку рогом. От удара она потеряла сознание. Затем на лежавшего без движения человека напали свиньи из загонов. Укусы животных стали причиной серьёзных повреждений, пострадавшая умерла на месте из-за сильной кровопотери из бедренной артерии.

По данным прокуратуры региона, тело 11-классницы около полуночи обнаружил её друг. Родители девушки в это время находились в Красноярске.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: t.me/krpronws