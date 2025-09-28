Девушка ограбила знакомого на романтическом пикнике в Рязанской области

В Ряжске девушка на романтическом пикнике перевела сбережения своего знакомого с его банковского счета на свой. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратился 36-летний житель Ряжска с заявлением о хищении денег с его банковского счета. В магазине, расплачиваясь за покупки, он выяснил – счет почти опустел, хотя там было больше 20 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска проанализировали сведения о банковских операциях со сбережениями заявителя и выяснили, что накануне с его счета перевели 22 567 рублей.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего и узнали, что накануне он провел вечер с приятельницей. Знакомые случайно встретились, и было решено устроить пикник на природе. Приятели купили спиртное и расположились в поле на окраине города. Мужчина под действием алкоголя заснул, а когда пробудился, то знакомой рядом не было.

Полицейские предположили, что к хищению причастна собутыльница. Потерпевший назвал имя и описал внешность женщины. Оперативники узнали 31-летнюю местную жительницу, ранее неоднократно судимую за кражи. Выяснилось, что рецидивистка в последнее время не бывает по месту жительства, но оперативники разыскали и задержали ее.

По предварительной информации, мужчина, встретив знакомую, обрадовался возможности провести вечер за распитием спиртного в романтической обстановке. Девушка заметила этот порыв и подыграла приятелю. Во время пикника в поле мужчина быстро опьянел, и злоумышленница без труда перевела его сбережения на счет своего знакомого, скрылась, а затем обналичила деньги и потратила их на дорогие алкогольные напитки.

Следователь МО МВД России «Ряжский» возбудил в отношении женщины уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Рецидивистке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.