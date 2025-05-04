Девушка назвала заказчика нападения на Кадышеву после концерта в Иваново

Напавшая на народную артистку России Надежду Кадышеву после концерта в Иваново рассказала Mash, что действовала по указке журналистов ради эксклюзива.

По данным СМИ, на певицу после выступления напала неизвестная. Как пишет Mash, она схватила Кадышеву за шею, но охрана быстро убрала хулиганку.

«Я это придумала не сама — мне позвонили, сказали поехать на концерт к Надежде Кадышевой, сказали, что надо будет ей сказать: «Страна вас любит, ценит, уважает, а у вас такое творится в семье, а вы молчите», — отметила девушка.

Сначала она отыгрывала фанатку, но после приезда полиции во всем призналась. Недавно с девушкой связались журналисты и предложили заработать. Ответ Кадышевой на острый вопрос нужно было записать на камеру.

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Сейчас полиция проводит проверку.