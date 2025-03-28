Девушка нашла миллиарды рублей около ракетной шахты во Владимирской области

Автор публикации в блоге «Заброшки и путешествия» рассказала, что нашла миллиарды советских рублей около ракетной шахты во Владимирской области.
Девушка оказалась в лесу возле объекта, где в прошлом располагались межконтинентальные баллистические ракеты. Шахту законсервировали, она пришла в запустение.
Дело в том, что российским властям пришлось утилизировать массу устаревших купюр после распада СССР. Сжечь их было нельзя, поскольку в краске содержатся токсичные вещества.
В итоге было принято решение захоронить банкноты в закрытых ракетных шахтах.
Со временем объекты затопило, и миллионы цветных бумажек, уже не имеющих никакой ценности, стали лежать на открытой местности. Некоторые из них частично испортились, другие — остались почти нетронутыми.