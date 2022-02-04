Девушка из Брянской области пожаловалась на врача, предложившего сделать аборт

В Брянской области будущая мама рассказала о враче, который предложил ей сделать аборт вместо того, чтобы рожать ребёнка, пишет МК.

27-летнюю девушка живёт без мужа и родителей, её месячный доход — 7 тысяч рублей.

Кроме того, она страдает диабетом первого типа. Врач посоветовал ей не рожать с таким диагнозом, что сильно возмутило её.

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Жительница Брянской области рассчитывала получить выплату по ранней постановке на учет, однако ей отказали. После родов она надеется оформить пенсию по инвалидности, чтобы жить на неё.