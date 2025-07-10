Девушка чуть не спрыгнула с балкона во время пожара на улице Стройкова

В Рязани на улице Стройкова горела квартира. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Примерно в 19:30 стало известно о пожаре. Очевидцы сообщают, что девушка чуть не спрыгнула с балкона из-за невозможности выбраться из квартиры. Пожар тушили 5 единиц техники и 15 человек личного состава.

В 19:55 локализация пожара на площади 15 квадратных метров. Никто из людей не пострадал.