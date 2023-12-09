Девочку-сироту жестоко избили в школьном туалете

В Новосибирске полиция устанавливает причастных к жестокому избиению девочки в школьном туалете.

Заявлений правоохранителям не поступало, проверка началась после появления информации в интернете.

Видео экзекуции опубликовал местный телеграм-канал. На записи видно, как девочку, сидящую на полу, бьют руками, ногами, плюют. Из слов избивающих следует, что побои наносятся за воровство.

Сообщается, что пострадавшая — сирота, девушку воспитывает бабушка.

Проверку проводят сотрудники Следкома и прокуратуры.

— В социальных сетях размещено видео, на котором группа несовершеннолетних избивает девочку. записывая происходящее на видео, — говорится в сообщении СК РФ.

По данным телеграм-канала прокуратуры региона, ЧП случилось в школе № 183.

— В ходе проверки прокуратура даст оценку законности действий администрации школы, органов профилактики, — сообщает ведомство.