Девочку-сироту жестоко избили в школьном туалете

В Новосибирске полиция устанавливает причастных к жестокому избиению девочки в школьном туалете.
Заявлений правоохранителям не поступало, проверка началась после появления информации в интернете.
Видео экзекуции опубликовал местный телеграм-канал. На записи видно, как девочку, сидящую на полу, бьют руками, ногами, плюют. Из слов избивающих следует, что побои наносятся за воровство.
Сообщается, что пострадавшая — сирота, девушку воспитывает бабушка.
Проверку проводят сотрудники Следкома и прокуратуры.
По данным телеграм-канала прокуратуры региона, ЧП случилось в школе № 183.