Девочки, которых подменили в роддоме под Пермью, нашли матерей спустя 39 лет

Вероника Швецова и Татьяна Савельева, которых подменили в роддоме поселка Пожва под Пермью, нашли матерей спустя 39 лет, пишет «КП».
Мама Вероники Римма Павловна долгие годы терзалась в сомнениях, того ли ребенка ей принесли в марте 1978 года.
Когда девочке не было и года, Римма Павловна пришла в гости к Савельевым и заявила, что их детей могли подменить. Отец Татьяны работал в уголовном розыске и устроил взбучку в больнице.
В 11 лет Вероника стала подозревать, что Римма Павловна ей неродная мать, поскольку они не были похожи внешне. Однако женщина отшучивалась, что ее «подменили в роддоме». Лишь когда ей исполнилось 30 лет, мать женщина раскрыла ей правду и дала адрес возможных родителей.
Когда Веронике и Татьяне было по 39 лет, они познакомились с предполагаемыми матерями, сделали ДНК-тесты и они подтвердили, что их перепутали в роддоме. Они получили денежные компенсации через суд, но так и не стали общаться с настоящими матерями, сведя контакты до минимума.