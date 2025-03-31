Девочке, получившей травму в рязанском лесопарке, выплатят компенсацию

В пользу ребенка, получившего травму в рязанском Лесопарке, взыскана компенсация морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Летом 2023 года во время игры на детской площадке в рязанском Лесопарке 13-летняя девочка случайно задела предплечьем один из металлических болтов, скреплявших перила деревянной горки, который не был закрыт заглушкой. В результате произошедшего она получила травму предплечья.

Прокурор Советского района г. Рязани, действуя в защиту прав несовершеннолетней, обратился в суд с иском о взыскании с управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города компенсации морального вреда и возмещении расходов на лечение.

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Суд удовлетворил заявленные требования, взыскав в пользу заявителя 35 тыс. рублей.