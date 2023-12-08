Девочка с ружьём: даже самая продвинутая школа может стать объектом повышенной опасности

В минувший четверг, 7 декабря, 14-летняя ученица брянской гимназии № 5 принесла на занятие помповое ружье и открыла огонь по одноклассникам. В результате нападения погибла одна школьница, ещё пятеро учеников получили ранения. Стрелявшая восьмиклассница покончила с собой. Впервые в российской истории пальбу в школе затеяла девочка.

Проходной двор

Среди версий происшедшего — травля подростка со стороны учеников и соперничество с другой одноклассницей за чувства молодого парня. Но главный вопрос для следователей — как будущая убийца могла пронести оружие в школу? СМИ сообщают, что вход в гимназию, несмотря на достаточно высокий статус заведения, не был оборудован рамкой с металлодетектором, а камер и турникетов там тоже никогда не было. Вполне логично, что по уголовному делу о стрельбе задержали отца девочки, которому принадлежало злополучное ружье, а также директора и сотрудницу охранного предприятия, которое работало в школе.

Новый приоритет

Родителям многих рязанских детей хорошо знаком регулярный сбор денег на охрану учебного заведения. Но насколько эффективен сидящий при входе в задние страж при проникновении вооруженного человека, и какими системами контроля доступа оборудовано то или иное образовательное учреждение? После брянской бойни оба вопроса становятся острыми и не очень приятными для региональных и муниципальных властей. Как в начале декабря заявил рязанский губернатор Павел Малков, в 2023 году в регионе капитально отремонтировали 20 школ. Из них 7 школ в Рязани и 13 — в сельской местности.

Приоритетные направления такой реконструкции — ремонт коммуникаций, инженерных систем, дворов, переоснащение учебными материалами и современными технологиями. В 2024-2026 годах планируется существенно обновить еще 23 школы. Любопытно, а оборудование качественных систем безопасности, таких, как видеонаблюдение, надёжная сигнализация и современные, постоянно работающие металлодетекторы, уже заложены в бюджете этого ремонта?

Беззащитная охрана

Конечно, нельзя забывать и о пресловутом человеческом факторе. Российские школы после неоднократных ЧП с убитыми и ранеными необходимо признать объектами повышенной опасности. Поэтому и требования к охранникам должны быть сопоставимы с теми, что предъявляются к людям, обеспечивающим безопасность режимных объектов. То есть комфортное и спокойное обучение детей нужно обеспечивать не только достойными учителями, качественно оборудованными классами и уютной инфраструктурой, но и безупречно подготовленными представителями силовых структур.

Звучит жёстко, но живем мы явно не в безоблачную эпоху. Причём, нормативы безопасности школ должны быть одинаковы для всех типов образовательных учреждений от рядовых до элитарных или, как сейчас модно говорить, флагманских.

Хочется верить, что соответствующие изменения в законы и другие нормативные акты на федеральном и региональном уровне будут внесены еще до начала строительства флагманской школы в рязанском микрорайоне Мервино, на проектирование которой планируется выделить щедрые федеральные ассигнования.



