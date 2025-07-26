Девочка-подросток из Рязани одна из первых в России получила лекарство от фенилкетонурии

Девочка-подросток 16 лет из Рязани вошла в число 26 жителей России, которые первыми получили современное лекарство для лечения фенилкетонурии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Рязанской области.

Фенилкетонурия — наследственное заболевание, при котором нарушается обмен белка в организме. Осложнениями при болезни могут быть неврологические нарушения, нарушения работы органов зрения, слуха и многое другое. Дети с этим заболеванием признаются инвалидами.

Единственная возможность взять под контроль развитие заболевания — соблюдение строжайшей диеты. Из рациона исключается почти 80% продуктов, которые употребляет обычный человек. В меню входят только овощи, фрукты, немного хлеба, растительное масло и специальная лечебная смесь.

«Начинать инъекции препарата для лечения фенилкетонурии можно с 16 лет. Именно столько исполнилось нашей пациентке, которой первой в регионе ввели новое лекарство», — поясняет врач-педиатр, детский эндокринолог ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой Анастасия Маревичева.

Подросток хорошо перенесла препарат. Сейчас девушка дома, лечение теперь проводится амбулаторно. Врачи ОДКБ продолжают вести наблюдение и надеются на значительное улучшение.

«Девочка получит возможность питаться белковыми продуктами: мясом, рыбой. Раньше эти продукты были под строжайшим запретом. В целом, у нашей пациентки улучшится качество жизни. В ней будет больше места для учебы, спорта, реализации задуманного. Ведь девочка после окончания школы мечтает поступить в медицинский университет», — говорит Анастасия Маревичева.

«В приобретении лекарства нам оказал помощь фонд «Круг добра». Наша больница тесно сотрудничает с Фондом, созданным по инициативе Президента РФ В.В. Путина. Препараты, которые получают дети с редкими тяжелыми заболеваниями, спасают их здоровье, возвращают к нормальной жизни, дают возможность реализовать себя», — отмечает главный врач ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой, кандидат медицинских наук Инна Лебедева.