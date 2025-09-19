Девятилетний школьник попал в реанимацию после падения с мотоцикла

В Петербурге третьеклассник оказался в больнице с тяжёлыми травмами после занятий в мотошколе. Об этом пишет «Фонтанка».

Девятилетний мальчик был доставлен в Детский клинический центр имени Раухфуса два дня назад. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. У него зафиксировали ушибы, ссадины, травму головы и разрыв селезёнки. Сейчас ребёнок находится в реанимации.

По предварительной информации, травмы были получены во время тренировки по мотокроссу в Парголово. Школьник упал с детского мотоцикла. Все обстоятельства произошедшего выясняет полиция.