Девятиклассники сдали биологию, обществознание, химию и информатику в Рязани

В Рязани 26 мая девятиклассники сдавали биологию, обществознание, химию и информатику. Об этом сообщает Правительство Рязанской области.

В экзамене по химии принял участие 421 человек, информатику сдавали 2614 девятиклассников, биологию – 1650, обществознание – 3243. Письменная и устная части ОГЭ были организованы в один день.

Для аттестации задействованы 77 пунктов проведения экзамена (ППЭ), из которых 36 – в областном центре. Их работу обеспечивали почти 2636 специалистов. С целью объективного проведения ГИА в ППЭ установлены видеонаблюдение, металлодетекторы, применены средства подавления сигналов сотовой связи.

В этом году задания ОГЭ выполнят более 11,5 тысяч школьников. Основной период ГИА для девятиклассников проходит с 21 мая по 2 июля, включая резервные дни, которые предназначены для тех, кто по уважительной причине отсутствовал на экзаменах в базовые сроки, а также для пересдач. Выпускникам 9 классов для получения аттестата требуется выполнить задания ОГЭ по обязательным русскому языку и математике, а также по 2 предметам на выбор. В этом году самыми популярными из них стали обществознание, география и информатика.

День следующей сдачи основного государственного экзамена – 29 мая. Выпускники продемонстрируют уровень своих знаний по географии, истории, физике, химии.