Четверг, 8 февраля, 2024

Девелоперы Рязани отметили повышенный спрос на большие лоты

В некоторых проектах девелоперской компании «Мармакс» спрос на трёхкомнатные лоты за год вырос более чем в 3 раза.

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Девелоперы Рязани отметили повышенный спрос на большие лоты

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Эксперты рынка недвижимости часто выделяют тренд на сокращение площадей нового жилья. Однако региональные игроки рассказывают о повышении спроса на многокомнатные лоты, чему поспособствовало, в том числе, и прошлогоднее расширение условий семейной ипотеки. В некоторых проектах девелоперской компании «Мармакс» спрос на трёхкомнатные лоты за год вырос более чем в 3 раза.

В прошлом году на первичном рынке России эксперты зафиксировали увеличение спроса на большие лоты — более 100 кв. м, до 15% за год. Многокомнатные квартиры остаются наиболее привлекательным вариантом для семейных покупателей — такие объекты отличаются оптимальным соотношением цены и качества, удобством проживания — за счет функциональных планировочных решений с личным пространством для каждого члена семьи, а также возможностью организации вспомогательных помещений.

«В жилом комплексе «Манхэттен», несколько корпусов которого совсем скоро будут введены в эксплуатацию, мы отметили активное повышение спроса на трехкомнатные квартиры. Помимо удобных планировочных решений, проект действительно сильно откликается покупателям с детьми — в нем предусмотрен соседский центр с игровой комнатой, просторный благоустроенный двор со множеством растений и интерактивными эко-площадками, концепция 5-ти минутного города со всем необходимым, включая частный детский сад, а также привлекательным расположением — квартал находится в историческом центре с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью», — комментирует Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс».

Девелоперы Рязани отметили повышенный спрос на большие лоты

Городской квартал «Манхэттен» примечателен архитектурным решением — главными составляющими являются подсистема из клинкерного облицовочного кирпича, композитные материалы, а также природные цвета и мембранные структуры, подчеркивающие стиль проекта. Большое внимание уделено благоустройству комплекса — приватность будет обеспечена авторским ландшафтным проектом территории, комфорта и эстетики добавит концепция 4 сезона, а также многоуровневая система освещения двора. Для детей обустроены детские площадки из экологичных материалов, в которых могут использоваться различные сценарии для игр. Уникальным решением жилого комплекса станет наличие общих и личных террас, идеально подходящих для досуга и отдыха. Более того, в городском квартале появятся многофункциональные пространства, где жители смогут общаться, работать, учиться и развивать собственный бизнес. Также в рамках соседского центра откроются фитнес-зал и коворкинг.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.

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