«Детское питание» представило обновлённое меню для рязанских школ

В четверг, 15 мая в школе № 20 города Рязани состоялась дегустация блюд школьного питания, приготовленных АО «Детское питание». Участникам предложили попробовать запеканку с творогом и какао, куриный суп с фасолью, котлету «Медвежья лапа» из свинины с говяжьей печенью, блинчики и другие блюда.
В дегустации приняли участие учащиеся, родители, руководство школы, а также представители городской администрации, сообщает пресс-служба мэрии.
Директор АО «Детское питание» Андрей Жаров подробно рассказал о каждом блюде, разъяснил состав и принципы подбора ингредиентов в соответствии с требованиями к детскому питанию.
Большинство представленных блюд пока не входят в постоянное школьное меню. Как пояснил Андрей Жаров, эти позиции разработаны в рамках обновления рациона и будут включены в него с 1 сентября — при положительной оценке со стороны школьников и родителей.
Участники дегустации заполнили анкеты с отзывами и замечаниями по каждому блюду. Все мнения будут проанализированы технологами предприятия. Кроме того, в ходе мероприятия прозвучали устные предложения и оценки, которые также будут учтены сотрудниками АО «Детское питание» при дальнейшей работе над школьным меню.
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