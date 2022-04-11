Детский омбудсмен рассказала об особенностях питания в школах Рязани

Уполномоченный по защите прав ребёнка в Рязанкой области Анжелика Евдокимова посетила МП «Детское питание», поставляющее еду в школы Рязани. Об этом она рассказала ВКонтакте.

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Чем кормят рязанских школьников и отразится ли подорожание продуктов питания на качестве школьных обедов? Эти вопросы совместно с депутатом Рязанской областной Думы Сергеем Пупковым и первым заместителем министра образования и молодежной политики Рязанской области Ольгой Васиной выясняли непосредственно на МП «Детское питание». Предприятие является главным поставщиком горячего питания в школы Рязани.

В рамках визита и рабочего совещания обсудили качество, логистику доставки, а также сам процесс производства предоставляемого питания.

Основными поставщиками продуктов для приготовления школьных обедов являются рязанские производители. К качеству поставляемых продуктов претензий нет. Руководство и учредитель МП «Детское питание» заверили, что задействовали все ресурсы и до конца учебного года никаких изменений в объеме и режиме питания школьников не произойдет.

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Что касается школьного меню, то тут возникают вопросы. Плохо едят наши дети печенку и рыбу. Но школьники должны получать здоровое и сбалансированное горячее питание, которое помогает им восполнить энергию и способствует их физическому развитию. С учетом требований Роспотребнадзора здесь без этих продуктов никуда. И еда, конечно, в большинстве пресная, потому что использование соли и сахара по тем же требованиям Санпин минимальное.

Вот только выиграют ли наши дети, если им в меню добавят запрещенки, и будут каждый день кормить сосисками и пиццей. Вкусно и полезно — как соблюсти эти два понятия при организации правильного школьного питания?