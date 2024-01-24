Детский омбудсмен Евдокимова прокомментировала драку школьниц в Рыбном

Рязанский детский омбудсмен Анжелика Евдокимова прокомментировала драку школьниц в Рыбном.
Она призвала родителей научить детей решать конфликты с помощью разговоров, потому что подростки, которых этому не научили, попали в поле зрение полиции.
Также, по словам Евдокимовой, проблему стоит рассмотреть не только со стороны участниц конфликта:
Напомним, видео с дракой школьниц из Рыбного появилось в сети 23 января. Полиция установила всех участников и сейчас рассматривает вопрос привлечения их к ответственности.