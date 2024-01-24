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Детский омбудсмен Евдокимова прокомментировала драку школьниц в Рыбном

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Рязанский детский омбудсмен Анжелика Евдокимова прокомментировала драку школьниц в Рыбном.

Она призвала родителей научить детей решать конфликты с помощью разговоров, потому что подростки, которых этому не научили, попали в поле зрение полиции.

Также, по словам Евдокимовой, проблему стоит рассмотреть не только со стороны участниц конфликта:

Вокруг стояли ещё ребята — некоторые поощряли происходящее, другие просто смотрели, кто-то снимал и публиковал видео. Никто из них не звал взрослых и не пытался остановить конфликт,

— написала омбудсмен в своем телеграмм-канале.

Напомним, видео с дракой школьниц из Рыбного появилось в сети 23 января. Полиция установила всех участников и сейчас рассматривает вопрос привлечения их к ответственности.

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