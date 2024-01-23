Детский омбудсмен Евдокимова отреагировала на госпитализацию после алкоголя ученика рязанской школы

Уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова отреагировала на ситуацию, связанную с госпитализацией ученика рязанской школы №11. По предварительной информации, школьника увезли на реанимобиле после того, как тот выпил спиртное.

— Держу на контроле ситуацию с подростком, который, по предварительной информации, употребил спиртной напиток на территории школы №11 г. Рязани. По данному факту органами прокуратуры проводится проверка, будут установлены все обстоятельства произошедшего, приняты соответствующие меры, — говорится в сообщении.

Евдокимова отметила, что сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. Омбудсмен напомнила также о необходимости формирования у детей законопослушного поведения и уважения к моральным ценностям, принятым в обществе.

— Кстати, в данной ситуации законным представителям мальчика грозит, как минимум, административная ответственность, — обратила внимание она.

Ранее стало известно, что инцидент произошёл 22 января. Госпитализированному подростку 14 лет.