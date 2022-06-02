Детские сады Рязани готовы принять детей эвакуированных граждан — опергруппа

Оперативная группа Правительства области информирует об оказании поддержки эвакуированным семьям с детьми на территории города Рязани.

В Рязани находится ряд пунктов временного размещения граждан, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины. Городскими службами им оказывается всесторонняя поддержка и помощь, особое внимание уделяется семьям с детьми. Все дети школьного возраста получили возможность посещать образовательные учреждения, были обеспечены рюкзаками, канцелярскими товарами, учебниками и школьной формой. В настоящее время выпускники девятых и одиннадцатых классов проходят государственную итоговую аттестацию для получения документа об образовании. Они планируют поступление в вузы и ссузы, в том числе расположенные в Рязанской области.

В пунктах временного проживания для детей школьного и дошкольного возраста организованы занятия и досуговые мероприятия с педагогами дополнительного образования, воспитателями, психологами и другими специалистами. В течение лета, в частности, состоятся праздники, квесты, концерты, экскурсии. Ребятам в соответствии с возрастом будет предоставлена возможность провести смену в загородных и пришкольных лагерях.

Изучены потребности в дошкольных образовательных учреждениях. Специалисты городского управления образования, которые дежурят в ПВР, разъясняют родителям порядок устройства в детские сады Рязани, информируют о сроках подачи заявлений на комиссию по комплектованию муниципальных детсадов, наличии вакантных мест.

Частично родители дошкольников уже обратились в многофункциональный центр для постановки детей на очередь, написали заявления в комиссию по комплектованию детсадов и ждут направления в выбранные ДОУ, аналогично с рязанцами. Все жители Украины, которые прибывают в город самостоятельно и желают получить место в детском саду, также могут проконсультироваться в управлении образования у специалистов-кураторов по номеру телефона 720-101, а также зарегистрировать детей в очереди в детский сад. Прибывающие граждане обладают равными возможностями с рязанцами.

В текущем учебном году острой ситуации с местами в детских садах города нет. Дополнительно созданные места позволили увеличить количество детей, которым будет предоставлено место в ДОУ. Так, после основного комплектования осталось более 1800 мест в группах нового набора для детей от 1 до 4 лет. В детских садах имеется возможность принять более 600 детей старше 4 лет в действующих группах.Информация о вакантных местах в детсадах размещена на официальных сайтах управления образования (uoimp-rzn.ru) и администрации города Рязани (admrzn.ru).Вся информация об устройстве детей в ДОУ города – на сайте управления образования в разделе «Дошкольное образование».