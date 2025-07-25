Детские сады Рязани готовят к новому учебному году

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова вместе с представителями управления образования и молодежной политики администрации города и подрядчика проконтролировала ремонт в дошкольных учреждениях, расположенных в округе №13.

В детском саду №93 завершены асфальтировка прилегающей территории и установка шести новых прогулочных веранд. Подходит к окончанию ремонт входных групп.

На территории дошкольного учреждения №79 ведутся работы по частичной замене ограждения. По словам заведующей Екатерины Бусевой, в ближайшее время начнется демонтаж старого деревянного пола в коридоре первого этажа здания и замена инженерных коммуникаций системы водоснабжения.

Пять новых прогулочных веранд установлены на территории детского сада №128, но к качеству выполненных работ возникли вопросы.

– Безусловно, важно, чтобы все проведенные ремонтные работы соответствовали требованиям и были выполнены на качественном уровне, чего, к сожалению, мы не увидели сегодня в детском саду №128. Все недочеты, выявленные сегодня, должны быть устранены подрядчиком до начала комиссионной приемки. Исполнение поручения проконтролирую лично, – сказала Татьяна Панфилова.