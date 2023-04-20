Детские лагеря Рязанской области за лето смогут принять свыше 25 тысяч ребят

В Рязанской области к летней оздоровительной кампании готовятся 378 организаций детского отдыха.

Речь идёт о лагерях труда и отдыха, палаточного типа, с дневным пребываем и загородные. Как ожидается, летные каникулы в них смогут провести более 25 тысяч детей.

Перед сезоном идут ремонт и дооснащение нескольких детских учреждений. Особое внимание — соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и общественного порядка, обеспечению пожарной безопасности, подготовке водных объектов и медицинскому обеспечению.

Оздоровительная кампания в 2023 году стартует 23 мая.