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Четверг, 20 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Детские лагеря Рязанской области за лето смогут принять свыше 25 тысяч ребят

Image by Freepik
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Image by Freepik

В Рязанской области к летней оздоровительной кампании готовятся 378 организаций детского отдыха.

Речь идёт о лагерях труда и отдыха, палаточного типа, с дневным пребываем и загородные. Как ожидается, летные каникулы в них смогут провести более 25 тысяч детей.

Перед сезоном идут ремонт и дооснащение нескольких детских учреждений. Особое внимание — соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и общественного порядка, обеспечению пожарной безопасности, подготовке водных объектов и медицинскому обеспечению.

Оздоровительная кампания в 2023 году стартует 23 мая.

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