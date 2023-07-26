Среда, 26 июля, 2023
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Детская ОКБ получит грант на строительство уличной игровой зоны

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Фото: ВКонтакте

Детская ОКБ выиграла президентский грант в размере 4,7 миллионов рублей для строительства современной уличной игровой зоны. 

Информацию об этом опубликовал министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников на своей страничке ВКонтакте.

«Проект ориентирован на детей, которые находятся на длительном стационарном лечении в ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой, призван облегчить и улучшить пребывание в стенах больницы детей с хроническими заболеваниями, их адаптацию, приобрести навыки оздоровительной двигательной активности детьми, имеющими серьезные заболевания», — прокомментировал министр.

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