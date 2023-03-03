Детская афиша «М5 Молл» в марте: бесплатные занятия и весёлые шоу

Детская афиша «М5 Молл» в марте – это четыре творческих мастер-класса, а также увлекательные шоу для юных гостей центра.

4 марта (суббота) на мастер-классе дети создадут для любимых мам подарки своими руками – красочные открытки в технике бумажной аппликации. После творческого занятия всех участников ждет химическое шоу. Увидеть увлекательные опыты с жидким азотом будет интересно не только детям, но и взрослым. Начало мастер-класса в 14:00, химического шоу – в 15:30. Место встречи: зона Трех фонтанов (фудкорт) «М5 Молл».

11 марта (суббота) детей ждет необычное творческое занятие: юные художники будут рисовать красками не на традиционной бумаге, а на воде. Каждый участник мастер-класса сможет создать собственные уникальные «водные» картины. После занятия дети проведут время на веселом бумажном шоу. Начало мастер-класса в 14:00, шоу – в 15:30. Место встречи: зона Трех фонтанов (фудкорт) «М5 Молл».

18 марта (суббота) еще одно творческое занятие для маленьких художников. В этот раз дети будут рисовать с помощью цветного песка. А поучаствовать в ярком мыльное шоу ребята смогут после окончания творческого процесса. Начало мастер-класса в 14:00, мыльного шоу – в 15:30. Место встречи: зона Трех фонтанов (фудкорт) «М5 Молл».

25 марта (суббота) гости молловского мастер-класса создадут с помощью воздушных шаров, специальной смеси и фломастеров маленьких и смешных человечков – Капитошек. А повеселиться творческая команда «М5 Молл» сможет на шумном «Шарах-барах» шоу. Начало мастер-класса в 14:00, шоу – в 15:30. Место встречи: зона Трех фонтанов (фудкорт) «М5 Молл».

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