Детям с ограниченными возможностями здоровья показали представление в рязанском цирке

3 декабря в Рязанском государственном цирке в рамках проекта «Доктор цирк» состоялось специальное представление программы «Аргонавты» для детей с ограниченными возможностями здоровья, приуроченное к Международному дню инвалидов. Артисты шоу-программы «Аргонавты» представят юным зрителям самые яркие номера своей программы.

«Доктор цирк» — федеральный проект, разработанный «Российской государственной цирковой программой» для людей с ограниченными возможностями и инвалидов. В его рамках одновременно в 25 цирках России соберались тысячи людей, кто в силу разных причин, в том числе физических особенностей, не может позволить себе посетить цирк.

Мероприятия, приуроченные к акции «Доктор цирк», проходят в филиале ФКП «Росгосцирк» «Рязанский государственный цирк» уже не в первый раз. К участию в нём пригласили более 500 человек, с приветственным словом к детям обратилась начальник управления по делам инвалидов Куреева Наталья Николаевна. Затем гости цирка увидели показ первого отделения программы «Аргонавты». В составе труппы — участники лучших цирковых представлений мира. Многие воздушные гимнасты, акробаты артисты балета являются лауреатами и победителями всероссийских и международных конкурсов. Хореографические сцены исполняют профессиональные танцоры – победители крупнейших танцевальных проектов России и мира.

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Международный день инвалидов отмечается в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи во всем мире с 1992 года. Цель дня – привлечь внимание общества к проблемам инвалидов. В этот день в разных странах мира проводятся мероприятия, призванные обратить внимание общества на проблемы людей с ограниченными возможностями и защитить их права: семинары, конференции, фестивали, выставки, концерты, встречи, акции.