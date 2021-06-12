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Дети вышли на пикет против передачи здания школы №6 Епархии. Фотографии опубликованы в социальных сетях.

Две девочки стоят с плакатами рядом со школой. На плакатах надписи следующего характера: «Школа — мой второй дом, а дома лишать нельзя», «Не хочу менять корабль знаний».

Напомним, 4 июня суд первой инстанции признал незаконным решение администрации города об отказе передать здание РПЦ. Суд обязал мэрию Рязани в течение месяца устранить нарушение и включить школу в план передачи имущества. Также администрация обязана выплатить 3 тысячи рублей Рязанской епархии для возмещения расходов на уплату госпошлины.

Обжаловать решение можно в течение месяца. Ранее о подаче апелляции заявила мэр Рязани Елена Сорокина.

Школа №6 единственная в Рязани с углубленным изучением французского языка. Ранее власти город неоднократно заявляли о нехватке мест в школах Рязани.