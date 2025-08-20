Среда, 20 августа, 2025
17.5 C
Рязань
Общество

Дети выбегают на проезжую часть в Рязани, чтобы снять видео для соцсетей

Анастасия Мериакри
Фото: 7info

В Рязани дети выбегают на проезжую часть, чтобы снять видео для соцсетей. Об этом РИА «7info» сообщают подписчики.

На улице Введенской дети снимают видео для соцсетей на проезжей части. Прохожие обеспокоены, ведь это может закончиться трагедией.

Дети выбегают на проезжую часть в Рязани, чтобы снять видео для соцсетей Прохожие обеспокоены, ведь это может закончиться трагедией.
Фото: 7info

Самые читаемые материалы

Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости России

На хамство Азербайджана начали отвечать — военкор Коц

По мнению Александра Коца, депортация и лишение гражданства лидеров диаспор нарушает привычные бизнес-схемы, через которые колоссальные деньги уходят из России на родину.
Экология, природа, животные

Рязанцы собирают грибы вёдрами и корзинами

В лесах сейчас находят лисички, подосиновики, подберёзовики, маслята. 
Новости мира

Невероятное пророчество Жириновского про Трампа начинает сбываться

Он считал, что Трамп войдёт в историю как лучший президент США, обойдя даже Франклина Рузвельта.

Последние новости

Новости России

В Тюмени семья две недели не может похоронить бойца, погибшего на СВО

Родственники солдата, погибшего в зоне проведения СВО, почти две...
Общество

Инвалид-колясочник Владимир Кондаков пропал в Рязанской области

В Скопине 16 августа пропал Владимир Кондаков. Отмечается, что мужчина передвигается на инвалидной коляске.
Семья и отношения

Сергей Есенин сыграл свадьбу в селе Константиново

В музее-заповеднике С.А. Есенина в селе Константиново прошла церемония...
Происшествия

Нарушение слуха выявили у пострадавших в результате ЧП в Шиловском районе

Только у двух пациентов не диагностировали нарушений слуха. У остальных выявлены разрывы барабанной перепонки, баротравмы с разной степенью тугоухости.
Происшествия

В Рязани с 20 августа отключат горячую воду на улице Великанова

В связи с проведением капитальных работ, начиная с 20 августа будет поэтапно отключаться горячее водоснабжение.
Власть и политика

Татьяна Панфилова посетила социальные объекты, строящиеся в микрорайоне Мервино

Глава муниципалитета оценила ход строительства детского сада в районе ЖК «Метропарк». Объект, рассчитанный на 224 места, возводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Происшествия

До 26 человек увеличилось количество погибших в результате ЧП в Шиловском районе

30 человек находятся на стационарном лечении: 15 в Рязани и 15 - в медицинских центрах Москвы. 109 пострадавших проходят амбулаторное лечение.
Культура и события

Появились билеты на 1/4 финала официальной рязанской лиги КВН

Всех любителей хорошего юмора приглашают на 1/4 финала Официальной рязанской лиги КВН (12+), игра пройдет 28 августа в 19:00 в Рязанском дворце молодежи.