Дети выбегают на проезжую часть в Рязани, чтобы снять видео для соцсетей

В Рязани дети выбегают на проезжую часть, чтобы снять видео для соцсетей. Об этом РИА «7info» сообщают подписчики.

На улице Введенской дети снимают видео для соцсетей на проезжей части. Прохожие обеспокоены, ведь это может закончиться трагедией.