Дети стали свидетелями убийства рязанского пристава Сергея Калужского

Свидетелями убийства рязанского пристава Сергея Калужского, в котором обвиняется Сергей Ананикян, стали три подростка. Об этом пишет РЗН.Инфо.

На заседании в Московском районном суде зачитали показания трех несовершеннолетних свидетелей. Двое пятиклассников во время прогулки видели Сергея Калужского со спины, у него в руках были пакеты и канистра. Он скрылся из вида, а после дети услышали серию громких хлопков. На Ананикяне (незнакомом им) была маска на пол-лица, черная бейсболка, спортивные брюки, теплая куртка, а за спиной «нечто похожее на автомат». После увиденного мальчики пошли домой, оставили вещи и вернулись на улицу посмотреть, что произошло. Подростки подошли к Калужскому — в пакетах рядом с телом «были подарки и какие-то продукты».

Третья свидетельница — несовершеннолетняя девочка. Она приняла выстрелы за звук петарды. Она видела, как Калужский упал на землю. Испугавшись, девочка убежала. Из окна она увидела, как собираются люди и спецслужбы на месте преступления.

На заседании зачитали показания фельдшеров и медбрата, приехавших на вызов к Калужскому. Как уточнили свидетели, когда приехала скорая помощь, пульса у пристава уже не было.

Также огласили данные, согласно которым убитый Калужский пользовался услугами гостиничного комплекса «Саванна». Следующее заседание состоится 28 ноября.

Напомним, Сергея Калужского убили в профессиональный праздник, День судебного пристава. Изначально этот факт наводил на мысль, что мотивом убийства могла стать профессиональная деятельность мужчины. Однако позднее выяснилось, что мотивом была ревность.