Дети показали театральные сцены о жизни апостолов Петра и Павла митрополиту Марку

12 июля митрополит Рязанский и Михайловский Марк посетил детский семейный лагерь, который проходил на базе храма Рождества Иоанна Предтечи в с.Алеканово.

Трехдневный палаточный лагерь был приурочен к дню памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В нем приняли участие воспитанники воскресной школы храма в честь Рождества Иоанна Предтечи и их родители — всего около 30 детей.

Утром ребята побывали на Божественной литургии, а затем разбирали Евангельские тексты, посвященные святым апостолам. Особое внимание было уделено посланиям апостола Павла. Цитаты из его текстов ребята писали и выжигали на деревянных дощечках, которые затем украсят помещения воскресной школы.

Вечером лагерь с архипастырским визитом посетил митрополит Марк. Специально для владыки ребята представили несколько коротких театральных сцен, рассказывающих о ключевых событиях в жизни апостолов. Владыка особо отметил миссионерский потенциал этих постановок.

Встреча завершилась беседой и песнями у костра.

— Подобный лагерь проходит у нас впервые, — рассказала регент храма и преподаватель воскресной школы Елена Любимская. — Мы постарались привлечь к нему неравнодушных ребят и их родителей. Некоторые из них посещают занятия в нашей воскресной школе, но были и те, кто пока только интересуется. И нашей задачей было в том числе показать, что у нас нескучно, увлекательно и интересно. И очень радостно было, несмотря на сильную жару, видеть восторженные горящие глаза детей и взрослых, которые за эти три дня приняли участие в огромном количестве мероприятий. А архипастырский визит особенно вдохновил наших воспитанников.

Здание воскресной школы в селе Алеканово было освящено осенью 2024 года. Помимо занятий по Основам Православия при школе действует Евангельский кружок по изучению текстов Нового Завета, актерский кружок, в котором ребята готовят постановки на библейскую тематику, а также занятия по пению, шахматами, декоративно-прикладному творчеству.