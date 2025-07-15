Вторник, 15 июля, 2025
26.1 C
Рязань
Религия

Дети показали театральные сцены о жизни апостолов Петра и Павла митрополиту Марку

Анастасия Мериакри
Фото: Рязанская епархия

12 июля митрополит Рязанский и Михайловский Марк посетил детский семейный лагерь, который проходил на базе храма Рождества Иоанна Предтечи в с.Алеканово.

Трехдневный палаточный лагерь был приурочен к дню памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В нем приняли участие воспитанники воскресной школы храма в честь Рождества Иоанна Предтечи и их родители — всего около 30 детей.

Утром ребята побывали на Божественной литургии, а затем разбирали Евангельские тексты, посвященные святым апостолам. Особое внимание было уделено посланиям апостола Павла. Цитаты из его текстов ребята писали и выжигали на деревянных дощечках, которые затем украсят помещения воскресной школы.

Вечером лагерь с архипастырским визитом посетил митрополит Марк. Специально для владыки ребята представили несколько коротких театральных сцен, рассказывающих о ключевых событиях в жизни апостолов. Владыка особо отметил миссионерский потенциал этих постановок.

Встреча завершилась беседой и песнями у костра.

— Подобный лагерь проходит у нас впервые, — рассказала регент храма и преподаватель воскресной школы Елена Любимская. — Мы постарались привлечь к нему неравнодушных ребят и их родителей. Некоторые из них посещают занятия в нашей воскресной школе, но были и те, кто пока только интересуется. И нашей задачей было в том числе показать, что у нас нескучно, увлекательно и интересно. И очень радостно было, несмотря на сильную жару, видеть восторженные горящие глаза детей и взрослых, которые за эти три дня приняли участие в огромном количестве мероприятий. А архипастырский визит особенно вдохновил наших воспитанников. 

Здание воскресной школы в селе Алеканово было освящено осенью 2024 года. Помимо занятий по Основам Православия при школе действует Евангельский кружок по изучению текстов Нового Завета, актерский кружок, в котором ребята готовят постановки на библейскую тематику, а также занятия по пению, шахматами, декоративно-прикладному творчеству.

Дети показали театральные сцены о жизни апостолов Петра и Павла митрополиту Марку 12 июля митрополит Рязанский и Михайловский Марк посетил детский семейный лагерь, который проходил на базе храма Рождества Иоанна Предтечи в с.Алеканово.
Дети показали театральные сцены о жизни апостолов Петра и Павла митрополиту Марку 12 июля митрополит Рязанский и Михайловский Марк посетил детский семейный лагерь, который проходил на базе храма Рождества Иоанна Предтечи в с.Алеканово.
Дети показали театральные сцены о жизни апостолов Петра и Павла митрополиту Марку 12 июля митрополит Рязанский и Михайловский Марк посетил детский семейный лагерь, который проходил на базе храма Рождества Иоанна Предтечи в с.Алеканово.
Дети показали театральные сцены о жизни апостолов Петра и Павла митрополиту Марку 12 июля митрополит Рязанский и Михайловский Марк посетил детский семейный лагерь, который проходил на базе храма Рождества Иоанна Предтечи в с.Алеканово.
Дети показали театральные сцены о жизни апостолов Петра и Павла митрополиту Марку 12 июля митрополит Рязанский и Михайловский Марк посетил детский семейный лагерь, который проходил на базе храма Рождества Иоанна Предтечи в с.Алеканово.
Дети показали театральные сцены о жизни апостолов Петра и Павла митрополиту Марку 12 июля митрополит Рязанский и Михайловский Марк посетил детский семейный лагерь, который проходил на базе храма Рождества Иоанна Предтечи в с.Алеканово.
Дети показали театральные сцены о жизни апостолов Петра и Павла митрополиту Марку 12 июля митрополит Рязанский и Михайловский Марк посетил детский семейный лагерь, который проходил на базе храма Рождества Иоанна Предтечи в с.Алеканово.
Дети показали театральные сцены о жизни апостолов Петра и Павла митрополиту Марку 12 июля митрополит Рязанский и Михайловский Марк посетил детский семейный лагерь, который проходил на базе храма Рождества Иоанна Предтечи в с.Алеканово.
Дети показали театральные сцены о жизни апостолов Петра и Павла митрополиту Марку 12 июля митрополит Рязанский и Михайловский Марк посетил детский семейный лагерь, который проходил на базе храма Рождества Иоанна Предтечи в с.Алеканово.
Дети показали театральные сцены о жизни апостолов Петра и Павла митрополиту Марку 12 июля митрополит Рязанский и Михайловский Марк посетил детский семейный лагерь, который проходил на базе храма Рождества Иоанна Предтечи в с.Алеканово.
Дети показали театральные сцены о жизни апостолов Петра и Павла митрополиту Марку 12 июля митрополит Рязанский и Михайловский Марк посетил детский семейный лагерь, который проходил на базе храма Рождества Иоанна Предтечи в с.Алеканово.
Дети показали театральные сцены о жизни апостолов Петра и Павла митрополиту Марку 12 июля митрополит Рязанский и Михайловский Марк посетил детский семейный лагерь, который проходил на базе храма Рождества Иоанна Предтечи в с.Алеканово.
Дети показали театральные сцены о жизни апостолов Петра и Павла митрополиту Марку 12 июля митрополит Рязанский и Михайловский Марк посетил детский семейный лагерь, который проходил на базе храма Рождества Иоанна Предтечи в с.Алеканово.
Дети показали театральные сцены о жизни апостолов Петра и Павла митрополиту Марку 12 июля митрополит Рязанский и Михайловский Марк посетил детский семейный лагерь, который проходил на базе храма Рождества Иоанна Предтечи в с.Алеканово.
Дети показали театральные сцены о жизни апостолов Петра и Павла митрополиту Марку 12 июля митрополит Рязанский и Михайловский Марк посетил детский семейный лагерь, который проходил на базе храма Рождества Иоанна Предтечи в с.Алеканово.
Дети показали театральные сцены о жизни апостолов Петра и Павла митрополиту Марку 12 июля митрополит Рязанский и Михайловский Марк посетил детский семейный лагерь, который проходил на базе храма Рождества Иоанна Предтечи в с.Алеканово.
Дети показали театральные сцены о жизни апостолов Петра и Павла митрополиту Марку 12 июля митрополит Рязанский и Михайловский Марк посетил детский семейный лагерь, который проходил на базе храма Рождества Иоанна Предтечи в с.Алеканово.
Дети показали театральные сцены о жизни апостолов Петра и Павла митрополиту Марку 12 июля митрополит Рязанский и Михайловский Марк посетил детский семейный лагерь, который проходил на базе храма Рождества Иоанна Предтечи в с.Алеканово.
Дети показали театральные сцены о жизни апостолов Петра и Павла митрополиту Марку 12 июля митрополит Рязанский и Михайловский Марк посетил детский семейный лагерь, который проходил на базе храма Рождества Иоанна Предтечи в с.Алеканово.
Дети показали театральные сцены о жизни апостолов Петра и Павла митрополиту Марку 12 июля митрополит Рязанский и Михайловский Марк посетил детский семейный лагерь, который проходил на базе храма Рождества Иоанна Предтечи в с.Алеканово.

Самые читаемые материалы

Погода

Метеоролог Тишковец анонсировал наступление «лучшей в мире погоды»

В Москве, Подмосковье и соседних регионах её стоит ждать к концу недели.
Новости России

В Тульской области молния ударила в отдыхающих, трое погибли

Очевидцы сообщают, что удар был такой силы, что напоминал звук взрыва. По данным Telegram-каналов, у некоторых пострадавших загорелась одежда.
Новости России

Четверо вологжан, погибших ночью в ДТП, были родственниками

Четверо жителей Вологодской области, погибших в ДТП минувшей ночью,...
Новости России

Юрист назвала данные и файлы, которые крайне опасно хранить в телефоне

В случае, если ваш телефон украдут или взломают, ими могут воспользоваться злоумышленники.
Общество

Археологи обнаружили в центре Рязани древнее женское погребение

Учёные изучают, что скрывает в себе захоронение.

Последние новости

Происшествия

Массовое отключение света произошло в Рязани после ливня

Рязанцы отметили, что на улицах города не работают светофоры. Многие участки дорог оказались затоплены.
Новости России

Банкет, на котором отправились будущие прокуроры в Екатеринбурге, стоил миллион рублей

Будущие прокуроры, которые отравились на выпускном в банкетном зале...
Общество

В Рязанском медицинском колледже осуществляется прием абитуриентов, желающих стать фармацевтами

Выпускники 9-х и 10-х классов, желающие стать фармацевтами, могут подать заявление в университет до 20 августа. Срок обучения составит 2 года 10 месяцев с полной оплатой курса работодателем.
Общество

В Рязани отремонтируют 12 участков тепловой магистрали в 2025 году

При ремонте будут меняться не только трубы, но и конструкции лотков. Старые были выложены из кирпича и пришли в негодность.
Новости России

«Мне страшно»: уволенный сотрудник «Вкусно — и точка» рассказал об угрозах

Сотрудник «Вкусно — и точка», которого уволили в Каменске-Шахтинском за...
Происшествия

Десятки домов останутся без света в Рязани 16 июля

Отключение произойдет в связи с проведением работ по реконструкции воздушной линии 0,4 кВ от ТП-948. Света не будет с 09:00 до 16:00.
Общество

Рязанский цирк приглашает на спектакль «Парад Великой Победы»

В программе примут участие более 100 артистов: воздушные гимнасты, акробаты и жонглеры, уникальные дрессированные собаки, медведи и морские львы, легендарный конный аттракцион имени народного артиста России Тамерлана Нугзарова, сочетающий уникальные конные жанры — «Почта», «высшая школа» и «джигитовка».
Экономика и бизнес

«Зелёный сад» предлагает семейную ипотеку от 3,5% на весь срок

Не упустите отличный шанс с выгодой переехать в квартиру большой площади и получить комфорт экстра-класса. В жилых комплексах «Зелёного сада» предусмотрены вау-опции, которых нет больше ни у одного застройщика в Рязани.