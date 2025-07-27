Дети-инвалиды смогут бесплатно посещать бассейны в Рязанской области

В Рязанской области дети с инвалидностью смогут бесплатно посещать бассейны. Об этом сообщает детский омбудсмен Анжелика Евдокимова ВКонтакте.

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья обратились к уполномоченному по правам ребенка с просьбой обеспечить для их детей права на реабилитацию с использованием средств физической культуры и спорта, в том числе адаптивного плавания в Московском районе Рязани.

Заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин сообщил, что сейчас разрабатывается проект нормативного правового акта о предоставлении субсидий организациям на комплекс оздоровительных услуг, в частности, посещений частных плавательных бассейнов детьми-инвалидами.

Данной возможностью смогут воспользоваться все дети с ограниченными возможностями здоровья на территории Рязанской области.