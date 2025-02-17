Дети, добившиеся выдающихся результатов, получат стипендию

В Рязанской области ввели губернаторские стипендии для «Юных дарований». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте «Рязанские ведомости».

Павел Малков подписал распоряжение о ежемесячной стипендии в размере 2000 рублей для детей, которые учатся в музыкальных, художественных, хореографических и хоровых школах, а также в школах искусств. Награду будут получать дети, продемонстрировавшие выдающиеся успехи в учебе и добившиеся высоких результатов в конкурсах, фестивалях и выставках.

Студенты профильных учреждений могут рассчитывать на ежемесячную стипендию в размере 3000 рублей, соблюдая те же условия.

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Награда ждет и преподавателей, которые обучают одаренных детей. Они получат премию в размере 19 тысяч 600 рублей.