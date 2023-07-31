Понедельник, 31 июля, 2023
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Дети 6 и 8 лет утонули, пытаясь перейти реку в брод

7info
Фото: t.me/irkutskprocnews

Прокуратура Иркутской области проводит проверку по факту происшествия с детьми в Нижнеудинске, сообщает телеграм-канал ведомства.

ЧП случилось в посёлке Коблук. Днём 30 июля 8-летний мальчик и 6-летняя соседка без спроса ушли купаться на реку Уда. Находясь без взрослых, дети попытались перейти речку вброд, их смыло течением.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области.

По информации ведомства, свидетелем смерти сестры стал 7-летний мальчик. Ребёнок видел, как дети переходят реку, взявшись за руки, их уносит течением.

Девочку достал из воды проезжавший мимо мужчина, спасти пострадавшую не удалось. Тело мальчика нашли на дне спасатели.

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