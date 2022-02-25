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Пятница, 25 февраля, 2022

Детектив объявила о новых поисках пропавшей рязанки Елены Логуновой

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Детектив объявила о новых поисках пропавшей рязанки Елены Логуновой

Александр Ильин
Фото: @detective_shumyakina

Частный детектив Екатерина Шумякина объявила о новых поисках пропавшей рязанки Елены Логуновой. Пост появился в её сторис Instagram 25 февраля. 

«Скоро сойдёт снег и мы продолжим поиски», — написала детектив. 

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Шумякина напомнила, что 25 февраля прошло ровно 7 месяцев с момента пропажи Логуновой.

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