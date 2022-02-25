Детектив объявила о новых поисках пропавшей рязанки Елены Логуновой

Частный детектив Екатерина Шумякина объявила о новых поисках пропавшей рязанки Елены Логуновой. Пост появился в её сторис Instagram 25 февраля.
- Реклама -
Шумякина напомнила, что 25 февраля прошло ровно 7 месяцев с момента пропажи Логуновой.
Частный детектив Екатерина Шумякина объявила о новых поисках пропавшей рязанки Елены Логуновой. Пост появился в её сторис Instagram 25 февраля.
Шумякина напомнила, что 25 февраля прошло ровно 7 месяцев с момента пропажи Логуновой.
Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru