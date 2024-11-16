Суббота, 16 ноября, 2024
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Дочерей убитой в Рязани Елены Логуновой могут отобрать у бабушки Наталии Кошелевой

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Алексей Самохин

Окружное управление соцразвития № 12 Министерства соцразвития Московской области может принять решение отдать детей Елены Логуновой родителям убийцы их матери. Об этом написала в телеграм-канале адвокат Надежда Швырева.

Суд признал отца детей Александра Логунова виновным в убийстве супруги и приговорил к солидному сроку в колонии. Логунов воспользовался возможностью и ушёл на СВО. По данным источника, сейчас рязанец, получивший позывной «Тихий», служит в Луганской области.

В Рязани суд рассматривал дело о лишении Александра родительских прав, но оно временно приостановлено, так как Логунов служит на СВО. Поэтому он, как не лишенный родительских прав отец, простит передать детей на воспитание своим родителям. Сейчас дочери Логуновых воспитываются Наталией Кошелевой, матерью Елены.

Швырева предполагает, что Логуновы предпримут все меры, чтобы забрать внуков на воспитание себе.

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