Десятки россиян остались без отдыха из-за проблем с текстом в паспортах — SHOT

В России зафиксирована проблема с новыми заграничными паспортами, которые выдавались в начале сентября: текст в документах был напечатан не под графами, а прямо на них. Из-за этого дефекта десятки россиян не смогли вылететь на зарубежные курорты, сообщает телеграм-канал SHOT.

Как выяснил SHOT, на погранпостах туристам заявляют, что такие паспорта считаются недействительными и дефектными, а также тяжело читаемыми. Среди стран, куда с такими ошибками не пускают россиян, числятся Турция, ОАЭ и Таиланд.

В основном дефекты печати обнаруживаются в пятилетних загранпаспортах старого образца.

Из-за дефектного загранпаспорта десятки туристов потеряли свои оплаченные путевки.

В некоторых случаях туроператоры сами замечали проблему в паспорте клиента и рекомендовали немедленно его заменить.

Даже тех туристов, которых пропускают на границе, ждут сложности в отелях. Сотрудники при сканировании дефектных документов не могут разобрать данные и просят отдыхающих самостоятельно заполнять все необходимые бумаги, чтобы избежать ошибок.