Десятки китайских автобрендов покинут Россию в 2025 году

В 2025 году десятки китайских автомобильных брендов покинут российский рынок. Как сообщил в интервью URA.RU глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, это будут малоизвестные производители, которым за три года так и не удалось наладить продажи в России.

«Десятки китайских марок не собираются в России, а ввозятся из КНР. Однако спрос на них у нас невысокий. Если компания не может содержать сеть сервисных центров и оперативно предоставлять запчасти и ремонт по гарантии, ей доверяют немногие. В 2025 году мы увидим, что китайских брендов станет еще меньше», — отметил эксперт.

В то же время на российском рынке остаются китайские автопроизводители с серьезными намерениями, уточняет глава РОАД. Эти компании открыли сборочные линии и сервисные центры в России, обеспечили доступ к запчастям. Проекты требуют значительных вложений, но они окупаются. Среди таких брендов — Changan, Chery, Geely, Haval.

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В целом китайские производители занимают лидирующие позиции не только в России, но и на мировом рынке. Они выпускают каждую третью машину в мире, производя около 30 миллионов автомобилей в год. Этого объема хватает для Китая, Америки, Азии, Европы и России.

В настоящее время в России можно купить автомобили более 100 брендов как на новом, так и на вторичном рынке. Примерно 60% из них — китайские, около 30% — российские, а 5–6% составляют официально ушедшие с рынка бренды, автомобили которых продолжают завозить, хоть и по более высоким ценам. По мнению эксперта, эта пропорция сохранится и в 2025 году.