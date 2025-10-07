Десятки домов останутся без воды 8 октября в Рязани

Десятки домов останутся без воды 8 октября 2025 года в Рязани. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».

В связи с ремонтными работами на водопроводе с 09:30 до 17:00 будет прекращена подача ресурса. Запастись водой стоит жителям следующих домов: