Десятки домов останутся без воды 8 октября в Рязани

Десятки домов останутся без воды 8 октября 2025 года в Рязани. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».
В связи с ремонтными работами на водопроводе с 09:30 до 17:00 будет прекращена подача ресурса. Запастись водой стоит жителям следующих домов:
- 2-й Школьный переулок, д. 1;
- Первомайский проспект, д. 58, 58 корп. 1, 60 корп. 1, 64, 64 корп. 1, 64 корп. 2, 64 корп. 3, 66 корп. 1, 66 корп. 2, 56, 56 стр. 1, 56 б, 56 г (торгово-офисные здания), 62 корп. 1 (МБОУ Школа № 39 Центр физико-математического образования), 62 корп. 2 (ГКУ ОМЦ РЕЗЕРВ).