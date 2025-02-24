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Десятки домов, детсад и школа остались без отопления и горячей воды в Рязани

Валерия Мединская

В понедельник, 24 февраля, в Рязани без отопления и горячей воды остались десятки жилых домов и ряд социальных объектов. Причина — необходимость проведения работ на центральном тепловом пункте, информирует РМПТС.

Работы начались в 9 часов утра, завершатся днём в 15 часов. На это время прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:

улица Новосёлов д.28, д.28 к.1, д.28 к.2, д.28 к.3, д.30, д.30 к.1, д.30 к.2, д.30 к.3, д. 32, д. 32 к.1, д.32 к.2, д.32 к.3, д.34, д.34А, д.34 к.1, д.34 к.4, д.36, д. 36 к.1, д. 36 к.2, д. 36 к.3, д.38, д.38 к.1, д.38 к.2, д.40, д.40 к.1, д.40 к.2, д.40 к.3;

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Подача горячей воды также приостановлена в нескольких соцобъектах: в детском саду №142, школе №68, а также в детской поликлинике №7.

— По окончании работ подача ГВС будет восстановлена в полном объёме. Если возникнут вопросы или понадобится дополнительная информация, свяжитесь с нами по телефону 55-05-86, — информирует рязанцев предприятие.

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