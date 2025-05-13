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Экология, природа, животные

Десятикилограммового карпа поймал рыбак из Рязанской области

Анастасия Мериакри

В Пронском районе из пруда Радбище рядом с селом Тырново поймали десятикилограммового карпа. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Александр Степанов перед 9 мая поехал на рыбалку в Пронский район, где вытащил из пруда карпа весом 9,5 килограммов. Улов пришел к рыбаку на рассвете.

«Ночную рыбалку провел на ПВА-стиках – специальном приспособлении для ловли карпа. В начале 12 ночи сделал последние забросы на стики и установил двадцатые бойлы со сливами, отправившись спать в палатку. На рассвете меня разбудил «дикий паровоз» – так рыбаки называют специальный вид поклевки», – вспоминает Александр.

Огромный карп бился в воде. Рыбак пытался вытащить улов почти 15 минут. Карп весил 9,5 килограммов. Это новый рекорд на Радбище: месяц назад другой рыбак поймал карпа весом в 9 килограммов.

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Сфотографировавшись с огромным карпом, Александр отпустил его.

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