Десятикилограммового карпа поймал рыбак из Рязанской области

В Пронском районе из пруда Радбище рядом с селом Тырново поймали десятикилограммового карпа. Об этом сообщает издательство «Пресса».
Александр Степанов перед 9 мая поехал на рыбалку в Пронский район, где вытащил из пруда карпа весом 9,5 килограммов. Улов пришел к рыбаку на рассвете.
Огромный карп бился в воде. Рыбак пытался вытащить улов почти 15 минут. Карп весил 9,5 килограммов. Это новый рекорд на Радбище: месяц назад другой рыбак поймал карпа весом в 9 килограммов.
Сфотографировавшись с огромным карпом, Александр отпустил его.
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