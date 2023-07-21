Десятая часть работников Рязанской области заняты в торговле

В торговле трудится 33,6 тысяч человек, что составляет десятую часть общего числа работников, занятых в экономике Рязанской области. Такие данные 21 июля, накануне Дня работника торговли, представил Рязаньстат.

Оборот розничной торговли регионе в январе-мае 2023 года увеличился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 111 млрд рублей. В его структуре на пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия, приходилось 52,3%, на непродовольственные товары – 47,7%.

В Рязанской области работает 8 официально зарегистрированных розничных рынков, рассчитанных на 3,4 тысяч торговых мест, и 101 ярмарка по продаже пищевых и непродовольственных товаров на 4,2 тысяч торговых мест.

В общем объеме розничных продаж 98,4% приходится на предприятия розничной торговли, 1,6% — на рынки и ярмарках.