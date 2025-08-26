Десять тысяч первоклассников отправятся в школы Рязанской области в новом учебном году

С 1 сентября в Рязанской области начнут работу 288 школ, учиться будут более 118 тысяч школьников, в их числе свыше 10 тысяч первоклассников. Об этом сообщила и. о. министра образования Рязанской области Ольга Васина на заседании правительства 26 августа.

Ольга Васина отметила, что по нацпроекту «Молодежь и дети» проведен капитальный ремонт в 9 общеобразовательных учреждениях. Все школьники полностью обеспечены учебниками.

«Мы приобрели в этом году государственные учебники по истории для пятых-седьмых классов. В целом система образования к новому учебному году готова, рисков сейчас не видим», — сказала Ольга Васина.

Губернатор области Павел Малков поручил с особым вниманием отнестись к подъездам и пешеходным путям у школ и детских садов. Нужно привести в порядок те участки, которые в этом нуждаются.