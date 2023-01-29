Десять проектов ВТБ получили премию Global CIO «Проект года 2022»

Десять проектов ВТБ отмечены премией Global CIO «Проект года» за технологические достижения в 2022 году. Награду получили ВТБ Онлайн для смартфонов, платформа API ВТБ и сервисная платформа банка, портал интерактивной работы с сегментами, единый аналитический профиль клиента и умное рабочее место для операторов контакт-центра. Также отмечен проект по проведению финансовых операций через голосового ассистента банка в Алисе от Яндекса, проекты по реинжинирингу отчетности, управлению трансфертными доходами и расходами и проект Real-time обработки пользовательских данных в приложении ВТБ Бизнес Lite.

«2022 год стал для всех годом проверки на прочность. В случае банка он показал, что мы способны не только успешно преодолевать ситуации неопределенности, но и не останавливаться в своем цифровом развитии. Что доказывает верность того технологического курса, который мы избрали для себя несколько лет назад. Нами проделана значительная работа: сегодня вендоронезависимыми решениями охвачено более 60% критических информационных систем банка. Дальнейшая стратегия банка в части технологий нацелена на опережение рыночных трендов. Мы стремимся к тому, чтобы: 90% наших ИТ-систем были свободны от санкционных рисков, доля вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий к концу 2023 года достигала 82%, а 100% ключевых компонент критической инфраструктуры были на отечественных решениях. Для нас важно, что успехи банка отмечены другими участниками технологического рынка, и мы благодарим премию Global CIO “Проект года” за высокую оценку нашей работы», — сообщил заместитель президента — председателя правления банка ВТБ (ПАО) Вадим Кулик.

«В прошлом году мобильные версии российских банков были удалены из многих магазинов приложений. Поэтому нам важно было предложить пользователям новые каналы для удобного доступа к финансам со смартфона. Одним из них стал интернет-банк, который меньше чем за год мы превратили в аналог мобильного приложения, полностью изменили интерфейс, первые на рынке добавили возможность входа по биометрии и сканирования QR-кодов, реализовали возможность проведения операций через голосового ассистента в Алисе. В этом году мы также планируем развивать веб-версию, добавляя в нее новые возможности», — комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент Никита Чугунов.

Банк запустил финансовые операции в голосовом ассистенте, доступном через Алису, в сентябре 2022 г. Клиентам стала доступна оплата сотовой связи, позже — оплата штрафов ГИБДД и ЕИРЦ Москвы. Безопасность платежей в сервисе обеспечивается благодаря объединению аккаунтов клиента в Яндексе и приложении по протоколу OAuth 2.0, а для проведения операции не требуется диктовать данные банковской карты. Голосовой ассистент отвечает на вопросы пользователя о продуктах и услугах банка, а также помогает узнать наиболее актуальную информацию по работе банка.

«2022 год еще раз доказал, что использование отечественных разработок в задачах, требующих высокотехнологичных и современных решений — правильный курс. Мы выбрали продукт российской компании ещё в 2021 году, и с тех пор он зарекомендовал себя как быстрая, надежная и легко масштабируемая платформа, позволившая в короткие сроки построить высокоскоростную интеграцию мобильного приложения с внутренними системами банка», — прокомментировал Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент банка.

В 2022 году в банке был завершен проект Real-time обработки пользовательских данных в приложении Бизнес Lite. В рамках проекта на базе платформы Tarantool построено хранилище подготовленных данных из внутренних систем банка, что позволяет обеспечить максимальную скорость работы мобильного приложения для клиентов, при этом снизив общую нагрузку на инфраструктуру банка, даже в периоды пиковой активности клиентов.

Одним из победителей премии стала и платформа API ВТБ — единственная на российском рынке, представляющая собой комплекс инструментов, обеспечивающих согласованную работу как систем и команд внутри банка, так и партнеров с банком и банка с партнерами. Платформа функционирует на полностью импортонезависимом ПО.

Также банк развивает сервисную платформу ВТБ. Это первая на российском рынке полностью омниканальная платформа, в основе которой — микросервисная cloud-native архитектура. Это важный шаг к реализации концепции platform-as-a-service в банке, которая способна изменить подход к масштабированию технологических решений, а также их монетизации за пределами банка.

В 2022 году был создан единый расширенный аналитический профиль клиента-физического лица в рамках всего банка. Реализовано более 150 поведенческих характеристик, что позволило повысить эффективность взаимодействия с клиентами за счет персонализации, а также усовершенствовать маркетинговые коммуникации для борьбы с оттоком, поддержания и увеличения активности клиентов.

Портал интерактивной работы с сегментами позволил сократить затраты на обработку информации из первичных источников данных на 30%, а процесс внесения корректировок в данные ускорили в 10 раз.

В рамках премии был отмечен и проект по созданию внутри ВТБ автоматизированного инструмента по формированию отчетности для развития эквайринга. Инструмент обеспечивает оперативное формирование отчетности и высокую степень ее детализации, а также доставку данных до бизнес-потребителей.

Среди победителей — и проект по управлению трансфертными доходами и расходами. Это уникальный инструмент, позволяющий выделить все платные и срочные продукты с расчетных счетов юридических лиц и реализовывать более выгодную стратегию по привлечению средств и созданию новых продуктов на расчетных счетах клиентов.

После внедрения в ВТБ умного рабочего места для операторов контактного центра стало возможным анализировать речь клиента и оператора в режиме реального времени, на базе которой автоматически происходит определение тематики обращения и предзаполнения шагов сценария обслуживания. Система сама ведет сотрудника контакт-центра по шагам и делает все необходимые проверки автоматически, чтобы избежать ошибок, связанных с человеческим фактором. Оператору лишь необходимо добавить эмпатии в диалог. Проект был отмечен экспертами премии.

Пять из десяти проектов-лауреатов конкурса были реализованы совместно с Группой «Иннотех» (входит в Группу Т1), которая выступает технологическим партнером ВТБ. ИТ-специалисты Группы принимали участие в разработке следующих проектов: «Единый расширенный аналитический профиль клиента», «Развитие Сервисной платформы ВТБ», «Портал Интерактивной Работы с Сегментами (ПИРС)», «Управление трансфертными доходами и расходами», «Платформа API ВТБ: развитие и переход на российское импортонезависимое программное обеспечение».